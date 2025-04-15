速食式愛情當道！認真了解才發展，這種態度已成老派？

「佢話覺得我唔係有心同佢發展，所以同我斷聯啦。」她輕嘆了口氣。

早前她新認識一名男生，兩人開始第一次約會，誰想到才見面三次，這段關係已在無聲無息之中完結。

「見第三次，佢已經話要一齊，但我未想咁快，想大家認識多啲先。」她接著說。

「第三次見面就想一齊？除非大家平時好多交流，而你又好鐘意佢啦，如果唔係急咗啲喎！」我笑一笑，雖說有這種想法的女生現在可能會被定義為守舊，嘿！

「算啦，佢係要咁急發展，大家都唔啱㗎啦！」她補上這句。

剛認識的關係大概帶上一層濾鏡，大家都只表現自己最好的一面，最佳的情緒，但真面目亦是如此嗎？缺乏認識、了解的階段，單是看對了眼，就貿然答應在一起，會不會有點兒戲？所以她才想說多觀察一下，畢竟是認真想長久發展的。

然而現在流行的是速食愛情，誰都想快快進行，何需多付出時間和心思！認識幾天便在一起是常態吧，但這樣的感情穩固嗎？難怪現在的關係都發展迅速，也分手迅速，畢竟愈來愈多人抱著合則來不合則去的態度，一切但求快！

早前我也遇過一名追求者，才見過一次面，他已說很喜歡我，第二次見面時更急著要確定關係。平時單靠手機交流，他已多次表白，說對我一見鐘情，我笑了笑，真不知是該相信自己的魅力，還是他的瘋狂？心裏只覺得他是個只看表面的人，對我能有多了解？！畢竟沒幾次面對面的交流，已向我說了不少曖昧情話，老派的我一點也不受落！

彼此的溝通模式，日常相處、都要透過面對面的認識、交流、溝通、觀察，聽對方說話，看他表情、行為、三觀，才進一步了解這個人是否表裏如一、思想相通、值得信任的人。在有一定的認識前，一切言之倘早。

要有一段穩定的關係，並不只是單有好感便夠，她不想輕易答應對方，亦不想太急太快地發展，一起就是一個承諾，要是未想清楚便答應，最後可會互相傷害？只是對方見未能立即成功，便即時轉軚，轉身找下位，果然快！

曾聽一名男友人笑談他的速食愛情觀，他說「鍾意咪一齊，一齊咗先去諗唔唔唔囉」，認識的他會以貌取人，而他所說的不過是互相看對了眼便一起，其他暫不考慮。聽他說著，我笑笑沒有答話，反正大家的感情觀就是不一樣。

花點時間認真地觀察對方，考慮是否發展，是對每段關係的一種尊重，顯然我和她的想法相近，倉猝地與某人拍拖並不是我們的作風。感情從來都急不來，太快開展一段關係，或會分不清是真的喜歡，還是一時想找個水泡作感情寄託？發展不只是基於新鮮感，了解多點才決定一起，不至於太老套吧？