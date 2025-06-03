隨時隨地匯報行蹤、奪命追魂Call！遇上癡纏系女友，是結束感情的加速劑？

朋友聚會中，他的感情事成了這次的重點，可不是甚麼喜事，而是他正打算和女友分手，四處傾訴及徵求意見。

「我真係受唔到啦，佢實在太煩！」他抱怨地說。

之前已聽他提及過女友經常煩他，朋友們總以為他在反向放閃，誰知道他女友是真心煩，真心纏身！

「初時識佢唔係咁嘅，佢真實性格原來好癡身，耐真係覺得佢太太太煩，每次我出去就問長問短，仲煩過阿媽！」他皺著眉說。

剛相識時，她可謂很正常，亦看似是個通情達理的女生，只是在一起後，他才發覺她性格並不如表面般好，實際是個要求多多、橫蠻、多疑的麻煩女友，更是個Control freak，這點可讓愛Social的他最受不了！

兩個人在一起，固然是需要保持聯絡，但她要求的是要與他無時無刻的Contact、message及隨時隨地匯報行蹤，總好像要牢牢的掌握著他所有事。無論是他工作時間、與客戶飯局、外出或朋友聚會，她都是一等一的煩，例牌愛查勤，有時他遲了回覆message，她旋即發動轟炸攻勢，動輒多個message、重覆撥打10多通電話，連番追問他為甚麼失蹤、沒回覆。反正就是要找到他，即使是追問認識的朋友或是旁敲側擊，她都要問到篤，讓他不勝其煩，計劃落荒而逃。

「我唔想無咗自己嘅生活，佢太煩啦，好似成日想控制我咁，點繼續一齊呀，我真係想早分早著了。」

也許熱戀時，她的這些行為可暫且被解讀為著緊他，但時間日久，他覺得甚為纏身、困擾，對她漸生厭倦感。也許她天生敏感、欠缺安全感，她原以為連番的緊張、癡纏，能把這個男人握在手裏，綁在身邊，卻不知道過度的反應與步步進逼，只是影響著對方的生活，扼殺了他的自由和透氣空間，讓她淪為「短擇」！

要隨時隨地的掌握對方行蹤，逼他的生活圍著自己轉，是性格太黏還是有著強烈的佔有慾？她愈是這樣，他則愈為抗拒，最後讓大家的關係變得難以挽回。