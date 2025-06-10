Sex & Love
港女講男
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

10/06/2025

眼淚不能解決問題！重覆偷食的男人，為何捨不得離開他？

#偷食 #出軌 #兩性 #婚姻 #兩性關係 #Love Philosophy #愛情 #情感關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　已數不清這是第幾次，她在我面前提起丈夫，說著說著便落淚的情景。頭幾次我還會出盡力的安慰她，著她跟丈夫好好溝通，只是問題一直沒有解決，反反覆覆的，她每次在我面前照樣哭得厲害。

 

　　「同佢呢幾年關係時好時壞，好嗰時一家人好開心，壞嗰時我真係唔知可以點......。」

 

　　這段婚姻的頭幾年確實有過甜蜜的日子，只是好景不常，她發現丈夫在外拈花惹草，頭幾次吵鬧後，他說會與外面的女人撇清關係，只是繼續欲斷難斷後，還是有小四、小五的存在，到後來已成了慣常模式。無論是年輕貌美或是略有年紀的成熟女人，丈夫依舊來者不拒，留戀在她們的溫柔鄉中 ，一樣花心，從沒改變。

 

　　「如果繼續拖，呢個情況只會繼續，你仲要流幾多眼淚？」我輕聲的說。

 

　　「我有時諗，既然啲女人唔係真係要同我爭老公，我係咪可以忍呢？如果離婚，我同阿女點算？無咗完整家庭佢都會唔開心，但我繼續忍，佢總會為咗個女，回心轉意㗎？」

 

　　哭過、鬧過後，多次傷害後，她已無力再作爭吵，要麼繼續啞忍接受，要麼放手離開，她明白這個決定不只是影響她自己一個，還影響著女兒。

 

　　當他在外如何風流快活，依然懂得回家，回來即等如惦記著這個家、女兒和她吧，她是這樣想的。這成了她在這段婚姻中一再退讓的原因，亦是唯一的要求。

 

　　也許結婚時的衝動，是因為我們自以為為浪漫而生，沒多少顧慮、牽掛或包袱，只要夠喜歡，想做便做；而離婚卻是一個漫長、深思熟慮的過程，何況有了家庭、小孩，有了更多實際的考量，女兒的成長和全家的幸福，要安排、打算的事她都要顧及，一切已不只是他和她的事了。

 

　　被丈夫傷得再慘，累了痛了，她都只能以眼淚排解難過的情緒，即使這是一場無限的輪迴。

 

　　也許重覆犯錯是人的天性，會偷腥的男人，從不會改過？「真正愛你的人不會捨得傷害你，而會傷害你的人，一定不只這麼一次」！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票

我要回應
更多港女講男文章
You May Also Like
#偷食 #出軌 #兩性 #婚姻 #兩性關係 #Love Philosophy #愛情 #情感關係
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk