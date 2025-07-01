但求人有我有？不談將來、「攝時間」的拍散拖想法，最終只會累己累人！

談不上特別喜歡，但想身邊有個人陪，這是拍散拖之人的想法吧。

身邊朋友不是拍拖便結婚，讓一直單身的他開始感到些無形的壓力了，想起平時生活只是返工、放工，有點苦悶的他也想找個女友陪伴。剛好身邊出現主動的她，一切便順理成章了。

「搵個人定落嚟都幾好啦！」我笑了笑。

「講真，我唔算好鐘意佢，但咁啱佢出現，我覺得OK就一齊啦。」他乾笑幾聲。

「咁你係想拍拖啫，都無諗過收心！」我直接地說。

「我無諗咁遠，宜家OK就算啦，又唔係想過人世......。」這樣說的他好像有點不負責任，但他就是這樣坦白。

表面上是閃電式拍拖，實際是「人有我有」的拍散拖模式，他的目的是找個女友，至於是不是喜歡對方，她是不是適合的人，他沒有多想。剛好她出現，剛好她很喜歡他，既然身邊位置空缺，有人來填補也不錯吧。在這段關係中求開心便好，總好過下班後直接回家，Weekend、節日自己一個過那麼無聊，和她一起，勝在有人陪、有人約吃飯、逛街，有女友總比沒女友強呀！

然而他只想關係止於此，深入了解或是再進一步發展，一直都不在他思維當中。每當女方想推進關係，例如一起見朋友、與家人見面吃飯等，他都不願意。只需要一個女朋友的物體在身邊吧，有拖拍，有人陪，能頂住對單身人士不友善的評價便已很足夠。至於要不要走下去，他沒有任何打算，「拖住先」是他當下的想法。

這段關係甫開始，已不是建基於互相吸引、喜歡之上，就是單純的「搵個人攝攝時間」，如此一來又怎能穩定地發展？他總覺得這段感情有所缺失，更漸漸地對她很不耐煩，不時挑剔或批評她，讓本來算不上好的關係更是生出不少問題！

開始時已談不上適合與否，更沒有滲入多少喜歡的成分，這種關係是不該開始吧！隨心隨意、隨便地發展，不談將來，只求拍散拖，是累己累人麼，嘿！