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08/07/2025

後悔離婚了？天真地以為能重拾舊情，一切卻只是覆水難收

#離婚 #情感關係 #出軌 #Love Philosophy #兩性關係 #兩性
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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

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　　他們當時的婚姻只維持了3年便破局，原因是他婚後一直不安於份，多次出軌，多次被抓包，依然毫不悔改。最後他搭上女同事，辦公室的不倫戀鬧得人盡皆知，讓她實在受不了，忍痛地結束。

 

　　離婚後一如正常操作，各行各路的兩人鮮有聯絡，只是近日他有意無意的message她，提起些生活日常，大家才開始有一句沒一句地再說起話來。

 

　　「本來都係同佢普通閒聊，點知講講下佢話好掛住以前一齊嘅生活，有時仲會特登去我地舊屋嗰區行下……」她語帶無奈的說。

 

　　「佢咁多野緬懷呀，當初又唔理後果偷食？」我差點失笑。

 

　　借機聯絡的他，目的應該不只是「想回到過去」吧，他是希望重拾舊歡？

 

　　「佢話離婚後都無一段Stable relationship，好掛住以前個種安穩嘅感覺，加上人大咗，後悔當時好幼稚，無對我好啲喎，佢仲同我道歉，話想約我見面、食飯聚舊！」

 

　　他這樣是在懷緬過去，還是想出手挽回？是後悔了吧，覺得當年年少無知的自己，只顧四處風流、拈花惹草，婚後依然不理身份搭上不同女生，享受溫存，卻從沒珍惜過她。親手毀掉彼此信任和這段婚姻的人是他呀，是事隔多年，回想起才驚覺自己不分輕重，太過份了！失去便是失去，這世上可沒有後悔藥！

 

　　「佢咁講，似想復合喎，你點諗先？」我「嘿」的一聲笑了出來。

 

　　「佢點諗我唔知，但我唔會啦，點解要一齊返啫，我完全唔想！」她灑脫的說。

 

　　這幾年的她回復單身，感情世界一直Dry，既沒有追求者，亦沒有喜歡的人。雖說自己過日子或會有些寂寞，但比起以前在感情中擔驚受怕，為一個當她是透明妻子的男人而操心，現在的她只把注意力放在自己身上，過得可自在、舒服多了。畢竟要是身邊那位總在惹麻煩兼「搞搞震」，其實是種負累，日子自己過得開心最重要，女人不一定要有個「他」在身邊才算好！

 

　　「想回到過去，試著讓故事繼續」或許是他的心聲，就留待唱K時好好緬懷，而現在的她過著「其實自己一個更開心」的生活，好不容易才從這段爛透的婚姻走出來，她怎麼會想重蹈覆轍，壞人壞事，經歷一次就夠了，再傻傻的被哄被騙的栽進去，才是笨呀！

 

　　作為過氣夫妻，過去的事，已經過去了，人要往前看，Goodbye，next please！

 

 

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