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男男女女‧「嘉」點情趣
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21/10/2022

今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　一段感情有很多不同的階段，有最具情趣的曖昧時刻，也有步入穩定交往的狀態；但無論任何時候，大家總會面對一些需要拒絕對方的情況，例如：無心性事時，你會選擇直接拒絕，還是敷衍了事？為甚麼老夫老妻，都會出現強姦的情況？當伴侶拒絕用安全套，該如何巧妙Say NO而不傷對方、不傷感情？

 

 

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甚麼關係最容易出現第三者？3個女生最受不了的行為！3個令伴侶想離開的特徵！

 

Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang

 

 

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