今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！

一段感情有很多不同的階段，有最具情趣的曖昧時刻，也有步入穩定交往的狀態；但無論任何時候，大家總會面對一些需要拒絕對方的情況，例如：無心性事時，你會選擇直接拒絕，還是敷衍了事？為甚麼老夫老妻，都會出現強姦的情況？當伴侶拒絕用安全套，該如何巧妙Say NO而不傷對方、不傷感情？

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang