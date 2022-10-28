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男男女女‧「嘉」點情趣
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28/10/2022

點向伴侶發出性邀請？點匿稱男伴那話兒？每對伴侶都要有一個性事密碼！哪一方做主動雙方都有性滿足？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　男追女，隔重山；女追男，隔層紗；但往往女性主動求愛、調情，總會被人貼上不夠矜持的標籤，儘管有研究指出，女性在性愛方面大多屬於被動型，但在男女的性幻想中，結果卻大大相反，而女性做主導，會讓雙方性事更滿足！想要好好經營一段關係，伴侶間的調情便少不了！但究竟我們可以如何間接的主動求愛？如何巧妙的發出性邀請？

 

 

Readmore：

 

今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！

 

拆解5個AV大迷思：持久力要似馬拉松？女伴高潮聲嘈到拆天？勁轉體位會High啲？咪當AV係性教育！

 

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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