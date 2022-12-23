23/12/2022
聖誕禮物都要加點情趣！香薰蠟燭迅間變按摩油？飛機杯點環迴刺激？新款性感戰衣！哪些玩具適合情侶互動探索、提升親密感？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集和大家齊齊逛情趣用品店Sally Coco，並邀請創辦人Vera向大家推介不少女生專用情趣用品，今集繼續和大家發掘不同的情趣用品，除了男生專用情趣用品，還有伴侶間可互動探索親密感的sex toys，包括feathering軟枕、「調情小掃掃」、遙控震動器等；仲有一系列刺激視覺的情趣內衣推薦！記得別錯過增添「性」誕情趣的機會！
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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