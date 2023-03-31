31/03/2023
懷孕行房哪些性姿勢最好 / 要避免？媽媽性高潮BB都開心？幫準媽媽口交一件事絕不能做！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上一集和大家分享了一些關於懷孕期的性事迷思！今季繼續談孕期性愛！研究顯示，其實孕期有性事，對身體、心裡、夫妻關係都有幫助！因此準爸爸媽媽不需再擔心孕期是否要禁慾！但有一點確實要注意：究竟甚麼姿勢最適合孕媽媽呢？原來在懷孕的不同階段，性愛姿勢也要有不同的調校，比如有些姿勢適合懷孕初期，但在懷孕後期反而要避免！而性愛也並非等於性交，好像進行口愛時，有一件事絕不能做！是甚麼？即聽專家講！
Readmore：
懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！
生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？
Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名