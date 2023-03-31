Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

31/03/2023

懷孕行房哪些性姿勢最好 / 要避免？媽媽性高潮BB都開心？幫準媽媽口交一件事絕不能做！

#兩性關係 #愛情 #分手 #單身 #交友 #性慾 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #生活情趣 #持久力 #性事 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #日常溫馨 #DatingApp #交友騙案 #孕育率 #試管嬰兒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上一集和大家分享了一些關於懷孕期的性事迷思！今季繼續談孕期性愛！研究顯示，其實孕期有性事，對身體、心裡、夫妻關係都有幫助！因此準爸爸媽媽不需再擔心孕期是否要禁慾！但有一點確實要注意：究竟甚麼姿勢最適合孕媽媽呢？原來在懷孕的不同階段，性愛姿勢也要有不同的調校，比如有些姿勢適合懷孕初期，但在懷孕後期反而要避免！而性愛也並非等於性交，好像進行口愛時，有一件事絕不能做！是甚麼？即聽專家講！

 

 

 Readmore：

懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！


生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？


Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #分手 #單身 #交友 #性慾 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #生活情趣 #持久力 #性事 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #日常溫馨 #DatingApp #交友騙案 #孕育率 #試管嬰兒
More on Sex & Love

放大顯示
名廚煮場

Watches & Wonders 2023
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk