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男男女女‧「嘉」點情趣
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07/04/2023

時鐘酒店見聞分享！SM、地鐵站、課室、診所，邊個主題房最刺激好玩？Book房如何做到免尷尬？情侶竟會鬥High鬥大聲唔怕醜？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　香港地少人多，情侶們想找個地方獨處都難！不少情侶都因此會到時鐘酒店，究竟時下的時鐘酒店係點？不只租房咁簡單！近年有時鐘酒店以各式各樣的主題房見稱，除了地鐵站主題，更有SM、課室、監獄等！到底哪些主題房最刺激好玩？預約時如何做到免尷尬？酒店的隔音情況又如何？今集請來情趣酒店聖地HOLY HOLIES的負責人Percy和大家分享！

 

 

聖地

地址：佐敦德興街10號寶來大廈 5樓

電話：6293 8880

網址：https://holyholies.com.hk/

 

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Credits

Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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