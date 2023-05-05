Dating Apps專家分享！直男直女、男男、女女約炮習慣公開！邊個最猴擒最直接？約炮Checklist包含甚麼？要交換XX相片？

早前和大家探討過一系列有關用Dating Apps的成功方法和各種有趣現象，相信大家都想再知更多！很多人也會使用交友App結識對象，但原來不同性取向，包括直男、直女、男同志與女同志用App的習慣、模式都不一樣！你以為Tinder是約炮神器？原來男同志偏向用Tinder求真愛！原來約炮都有Checklist，更講求儀式感？到底邊個性取向的人約炮最直接最求快？邊類人約炮要先做朋友？今集再次請來專門研究Dating Apps的專家—香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深和大家分享！

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交友App學者分析成功必殺技！Profile pic必備這些元素！第一句咁講最得體！傾幾多日出嚟見面最好？

專家拆解交友App現象！大部分玩家係為咗咁！「約炮清單」有咩選項？$4,000萬網上交友騙案如何煉成？甚麼令受害人陷入「痴迷」？

Credits

Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi