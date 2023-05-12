Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

12/05/2023

將性同愛分開！你接受到Open Relationship嗎？現今世代「先約炮後戀愛」好平常！仲會分享「賽後感」？交友App專家拆解！

#兩性關係 #愛情 #約炮 #戀愛 #交友App #中文大學 #關係 #Tinder #香港中文大學 #Sex Tips #Love Philosophy #情趣 #男女關係 #Grindr #性取向 #直男 #Bumble #侯嘉明 #利嘉敏 #接吻 #Open relationship #男同志 #直女 #女同志 #Dating Apps #LGBTQ+ #陳力深教授 #陳力深 #男女女
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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集Dating Apps專家Sam和大家分享過有關不同性取向人士用交友App的習慣和模式，相信大家未聽夠！你以為用交友App約炮已走在戀愛尖端，原來時下還講Open Relationship！男女在交友App結識對象時，一開始便會講明「感情」和「性」要分開！Open Relationship和性取向究竟有沒有關係？哪些性取向組別在約炮後會互相分享「賽後感」？「約炮」是否已變成現今世代的約會模式？今集再次請來香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深Sam和大家分享！

 

 

Readmore：

 

Dating Apps專家分享！直男直女、男男、女女約炮習慣公開！邊個最猴擒最直接？約炮Checklist包含甚麼？要交換XX相片？

專家拆解交友App現象！大部分玩家係為咗咁！「約炮清單」有咩選項？$4,000萬網上交友騙案如何煉成？甚麼令受害人陷入「痴迷」？

 

Credits

Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

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