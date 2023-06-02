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男男女女‧「嘉」點情趣
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02/06/2023

大談自慰血淚史！自慰以前原來罪大惡極、惡病纏身？電療、火燒、刑具、死刑出齊禁慾？每周幾多次自慰才算正常？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　你知道嗎？原來剛剛過去的5月28日是「國際自慰日」！點解國際自慰日的由來，會與前美國總統克林頓有關？談到自慰，在現今社會可謂平常不過，也是正常生理需要，但原來在18世紀，自慰曾被視作不正常行為，當時社會更有聲音指自慰的人會惡病纏身！為了避免自慰，他們會盡方式抑壓慾望，不少你估唔到的方法都出齊！令人心寒！今時今日，世界改變了，自慰變成私密歡愉的方式，自慰究竟有幾普遍？幾耐自慰一次算正常？即刻聽專家講！

 

 

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Oscar Wong

 

 

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