15/08/2024
女王繼續分享經歷！用鞭有特別技巧？自製藤條雞毛掃最有快感？奇怪要求同兒時經歷有關？扮「木乃伊」超驚嚇！最開眼界係呢款道具
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集女王Jessica拆解不少行業迷思，相信大家也想了解更多！究竟平日女王是如何安排調教流程？開場白都有講究！道具方面，原來DIY比專業道具更好用？令女王大開眼界認輸的道具是甚麼？曾有人要求做「木乃伊」過程超級驚嚇！在調教過程中，又應如何保障雙方安全？今集再請Jessica分享更多女王行業有趣見聞！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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