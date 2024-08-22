今集講安全套！巴黎奧運選手村大派30萬個Condom！每人平均日用咁多！東京奧運安全套設計值得珍藏？揭開安全套使用大忌：竟然有人重用？做少2步易漏精

在剛剛過去的巴黎奧運，相信大家也看得緊張！今集我們承接奧運熱潮，和大家討論奧運選手村中的情趣事！有運動員透露，奧運期間約炮情況大增，更有人選手指禁慾4年後要大爆發！配套方面，今屆奧運破紀錄，派出多達30萬個特別版安全套！每位選手平均每日可以用到幾多個？原來上屆東京奧運安全套設計超誇張，仲可以珍藏！提到Condom，大家又知道它的由來嗎？使用安全套時又有哪些注意位，才能用得開心又放心？即聽專家講解！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok