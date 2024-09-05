Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

05/09/2024

今集講女士整形！頭號係隆胸！豐胸能取悅男士還是導致分手？男士遇上人造胸會馬上不舉？受訪男士：最希望胸部XX！72%會阻止伴侶隆胸！教你一睇分辨真假胸

#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #隆胸 #抽脂 #整形 #Sex Tips #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　時下流行「整形」，小至面部微調，大至隆胸抽脂，對不少女性來說是閒事，微整形或已是大勢所趨！有人整形為自己開心，但原來也有人是為了挽救關係，一不小心還會演變成分開的導火線？今集我們就來探討女性整形，並專注講隆胸！有40%女生選擇整形，是因為受到人生大刺激！那如何分辨是天然還是後天加工？原來男士對整形有另一套睇法！埋身時發現對方的是人造胸，會不舉兼怕再摸會爆開？四成男士認為整形是多此一舉？此外，隆胸後女性又要面對哪些後遺症？即聽專家講解！

 

 

Read more：

中醫講夏日瘦身豐胸！如何瘦身不瘦胸？公開4個穴位+1個動作幫助升Cup！難減肥、易水腫同脾肺腎有關！呢款湯水補脾補腎！哪些人不宜戒澱粉？這時段吃米飯不怕胖

中醫講減肥去水腫！瘋狂運動減慢瘦身進度？傷正氣！邊種體質不宜跑步？2款消暑去濕湯水推介：冬瓜湯加2種材料先有益！中藥Body Mask可美白去橙皮紋？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
You May Also Like
#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #隆胸 #抽脂 #整形 #Sex Tips #Love Philosophy
More on Sex & Love

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk