10/10/2024
性教育要從小做起！荷蘭0.29%未成年懷孕率是歐洲之冠！外國性教育會教DIY方法？男女生早熟嘗禁果同IG、運動有關？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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性教育可謂一生的課題，從小開始做好性教育才能避免在成長過程中「出意外」，今集就和大家探討不同地方的性教育！放眼全球，荷蘭只得0.29%未成年懷孕率，是歐洲之冠！外國性教育除了學生，連家長也要參與，仲會教自慰方法？女生會早熟嘗禁果，原來因為Instagram和Tik Tok？近期性教育成為城中熱話，究竟香港性教育是否落後於國際社會？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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