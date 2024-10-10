性教育要從小做起！荷蘭0.29%未成年懷孕率是歐洲之冠！外國性教育會教DIY方法？男女生早熟嘗禁果同IG、運動有關？

性教育可謂一生的課題，從小開始做好性教育才能避免在成長過程中「出意外」，今集就和大家探討不同地方的性教育！放眼全球，荷蘭只得0.29%未成年懷孕率，是歐洲之冠！外國性教育除了學生，連家長也要參與，仲會教自慰方法？女生會早熟嘗禁果，原來因為Instagram和Tik Tok？近期性教育成為城中熱話，究竟香港性教育是否落後於國際社會？即聽專家分享！

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意外懷孕十數週都唔知？感染性病唔識求醫？少女問題個案平均每日3宗！青少年機構點推動性教育？



推性教育各出奇謀！社工以搞布甸班為名，講交友、拍拖、避孕為實？學校、家長應該點做性教育？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok