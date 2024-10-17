性慾=食慾！怎樣才是性上癮？打羽毛球、沖凍水涼可減低性衝動？從飲食著手禁慾，先要戒五辛！恆常運動提升性慾兼改善性功能障礙！

上集和大家探討過不同地方的性教育，今集便深入討論性慾！常說性慾就如食慾，但去到哪種程度才為之性上癮、性慾過盛？若真有需要，除了蠔、五辛，可以如何從飲食著手「禁慾」？大家最關注的打羽毛球、沖凍水涼，真的可以減低性衝動嗎？另一方面，想提升性慾、改善性功能障礙，原來也要靠運動！一星期做幾多次？邊類運動最Work？即聽專家分析！

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性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok