23/01/2025
婦產科專科醫生分享！過度同情癌症患者未必好？行動支持比言語更重要！少吃2類食物減患癌風險
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集我們探討了有關各類婦科癌症的徵兆和高危因素，若身邊人不幸確診癌症，作為家人或伴侶，該如何陪伴她踏上抗癌之路？過度同情未必是好事？除了心靈，行動支持同樣重要？今集，「男男女女 嘉點情趣」再次邀請了香港中文大學婦產科學系榮譽臨床副教授李灝思醫生，和我們分享患者在癌症治療路上的各種見聞！
婦產科專科醫生詳解各種婦科癌症！感染HPV不等於濫交！子宮頸癌高峰年齡係OO歲？子宮內膜癌、卵巢癌有哪些高危因素？
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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