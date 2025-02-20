由內美到外：星級化妝師身兼瑜伽導師、靜修訓練營主辦人！運動同時如何Keep住美麗？戶外運動有哪些保養注意點？

上集向家霖請教了化妝和護膚的基本功，今集我們繼續邀請家霖，和大家分享自己追求身心靈健康上的心路歷程！除了是星級化妝師，家霖更身兼瑜伽導師以及靜修訓練營主辦人，為何她會愛上運動、更是愈玩愈誇張？如何能保持對運動的熱誠？運動同時又如何Keep住美麗？即聽家霖分享！

Read more：

情人節急救大作戰！星級化妝師教化妝基本功：長備兩種美妝品！遮瑕膏點揀最適合自己？刮痧按摩點按最有效？

新年新開始！第二春容易開花結果嗎？男性更易走出分手陰霾！「搵水泡」是甚麼心態？為何單親爸爸比單親媽媽更有市場？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok