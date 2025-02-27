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男男女女‧「嘉」點情趣
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27/02/2025

藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　生病食藥是理所當然之事。但大家知道，藥物也有機會影響性福嗎？原來我們常常接觸的傷風感冒藥會影響性慾、抗高血壓藥更會影響勃起功能！精神科藥物像是抗抑鬱藥和血清素等，又會對我們性福有甚麼影響？原來快樂荷爾蒙多巴胺和性慾也有關？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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