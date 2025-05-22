22/05/2025
今期流行「高潮針」！提升高潮機率、童顏美白樣樣齊？原理是甚麼？想達至性福，從體位入手！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
近期流行的「高潮針」 ，聲稱能提升高潮機率，大家有聽聞嗎？究竟高潮針是甚麼一回事？點打？有哪些成分？打了又是否有效？我們今集馬上為大家拆解！另一邊廂，想自己高潮自己救，原來可以從性愛體位入手？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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