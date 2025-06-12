情趣用品店趣事實錄！性愛上的完美主義者？「做在當下」最重要！如何將「性」帶入校園？

上集聽過情趣用品店SALLYCOCO創辦人Vera的兩個難忘小故事，相信大家也意猶未盡！今集Vera將再和我們分享新書《解憂情趣店》中的另一趣事 —— 性愛上的完美主義客人！另一邊廂，身兼性教育工作者的Vera，面對不同年齡層的小朋友，又如何將「性」帶入校園？即聽Vera分享！

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情趣用品店主出書為客人解憂！未婚夫有多個SP、點Quit有毒關係？難忘中年夫婦客人？



一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜／最正／會著火？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok