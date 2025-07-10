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男男女女‧「嘉」點情趣
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10/07/2025

性治療師教出軌後重建關係！打爛沙盤問到篤未必有好處？信任、親密感缺一不可！面對外來誘惑，如何保持定力？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集聽過古Sir分享不同自出軌案例，那麼若另一半真的出軌，最後該如何重建關係？信任、親密感缺一不可！被出軌者會打爛沙盤問到篤，對重建關係未必有好處？在外來誘惑下，該如何保持定力？另一邊廂，為何愈來愈多成功人士選擇走上當第三者的路？即聽古Sir分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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