Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

07/08/2025

人體書法家解構創作過程！體驗前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術擦出火花？瑪莉社長：性感定義人人不同！

#兩性關係 #情趣 #關係 #接吻 #愛情 #戀愛 #利嘉敏 #侯嘉明 #性愛 #男女關係 #情侶 #情感關係 #人體書法 #男男女女 #Sex Tips #Inner Beauty
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集繼續有瑪莉社長和我們分享在人體書法創作路上的心路歷程！如果想體驗人體書法，事前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術又會擦出甚麼火花？對瑪莉社長來說，性和性感又有甚麼分別？今集逐一為大家解構！

 

 

Read more：

性與藝術的關係！人體書法以文字為身體發聲？最初創作因Haters而起？人體書法家瑪莉社長：書法是我抒發的渠道 

甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#兩性關係 #情趣 #關係 #接吻 #愛情 #戀愛 #利嘉敏 #侯嘉明 #性愛 #男女關係 #情侶 #情感關係 #人體書法 #男男女女 #Sex Tips #Inner Beauty
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk