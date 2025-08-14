Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
14/08/2025

男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！

#兩性關係 #情趣 #愛情 #接吻 #關係 #戀愛 #利嘉敏 #侯嘉明 #男女關係 #性愛 #禁慾 #男男女女 #Sex Tips
  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　經常聽到禁慾身體好，究竟是否真有其事？今集就來一個大拆解！外國有禁慾支援團體，會員更多達150萬人？男性禁慾七天睪固酮水平大增係真？甚麼是「NNN」？另一方面，原來恆常清一清也大有好處，連前列腺癌、失智機率也可以大大減低？即聽專家分享！

 

 

Read more：

睪丸的迷思！蛋蛋愈大是否愈勁？臨床上高度少於 OO cm＝太細！「單丸」不會影響性能力？一招自我檢查睪丸健康

Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
