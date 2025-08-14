男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！

經常聽到禁慾身體好，究竟是否真有其事？今集就來一個大拆解！外國有禁慾支援團體，會員更多達150萬人？男性禁慾七天睪固酮水平大增係真？甚麼是「NNN」？另一方面，原來恆常清一清也大有好處，連前列腺癌、失智機率也可以大大減低？即聽專家分享！

