21/08/2025
科技與性福：德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人！VR暴露療法、3D打印助男性重拾雄風
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
科技日新月異，原來世界各地早已把AI科技融入性生活！德國有首間AI 18禁場所？內地的AI娃娃生意達300億美金超誇張、AI性博士助普及性教育？甚麼是「VR暴露療法」？另一邊廂，過分依賴科技又會有甚麼影響？即聽專家分享！
Read more：
男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！
痛症性愛體位指南：腰痛超影響！膝痛人士推薦打側體位？頸痛勿做這個姿勢！懷孕時怕戳到BB點處理？
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票