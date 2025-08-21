Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
21/08/2025

科技與性福：德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人！VR暴露療法、3D打印助男性重拾雄風

#侯嘉明 #戀愛 #愛情 #利嘉敏 #接吻 #關係 #男女關係 #性愛 #AI #科技 #兩性關係 #男男女女 #情趣 #Sex Tips
  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　科技日新月異，原來世界各地早已把AI科技融入性生活！德國有首間AI 18禁場所？內地的AI娃娃生意達300億美金超誇張、AI性博士助普及性教育？甚麼是「VR暴露療法」？另一邊廂，過分依賴科技又會有甚麼影響？即聽專家分享！

 

 

Read more：

男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！ 

痛症性愛體位指南：腰痛超影響！膝痛人士推薦打側體位？頸痛勿做這個姿勢！懷孕時怕戳到BB點處理？

 

