28/08/2025
猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
又是時候讓大家大飽眼福！今集「男男女女 嘉點情趣」邀請了「猛男代理」社長Dragon，和我們分享猛男的日常生活！究竟想做猛男，除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？和客人互動有甚麼秘訣？香港猛男市場的現況又是怎樣？猛男會否「搭沉船」？猛男的神秘面紗，立即和大家揭曉！
Read more：
香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
香港猛男騷幕後花絮：猛男騷不等於脫衣騷！「被寵感」最重要？夫妻檔觀眾超興奮！男性得著或比女性大？
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇