11/09/2025
男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
性健康對男士來說可謂十分重要，所以我們今集就集中討論早洩！究竟怎樣界定早洩問題？平均3至7分鐘也屬正常！中西合璧療法、割包皮對早洩是否有幫助？男士恆常訓練盤底肌肉、學懂Start-Stop技巧也增強持久力？即聽專家分享！
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
