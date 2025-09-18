Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
18/09/2025

床上儀式感：香薰蠟燭、音樂、眼神接觸缺一不可！自製「菜單」添情趣？5種香薰催情兼放鬆

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　常說日常要有儀式感，其實在床上也要有儀式感！點香薰蠟燭可以放鬆情緒，更有不少味道帶有催情作用？聽完音樂後約會，會令對方吸引力大增？原來眼神接觸也很重要！自製Sex Menu更能增添情趣？即聽專家分享！

 

 

Read more：

性愛Timing研究！男性早上幾點性慾最旺盛？研究：8成人希望床事持續30分鐘！

如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！

 

