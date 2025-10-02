02/10/2025
中醫教產前產後調理！行樓梯助順產未必Work？哪些食材、藥方助產後調理？註冊中醫師：母乳不足很平常！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
今集繼續有註冊中醫師曾覺知，為大家講解中醫產前產後調理！究竟老一輩常說行樓梯助順產是否真有其事？坐月期間有甚麼注意事項？原來母乳不足很平常？哪些食材、藥方助產後調理？事不宜遲，有請曾覺知醫師！
