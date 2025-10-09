09/10/2025
遲射不是晒命！多過30分鐘要注意？生活習慣、年齡、藥物有影響！減肥幫到手？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
繼早前和大家探討過早洩的問題，今集我們談遲射！究竟怎樣才算是遲射？和勃起功能障礙有什麼分別？生活習慣、年齡、藥物也有影響！怎樣分辨先天和後天的遲射問題？原來減肥幫到手？即聽專家分享！
