Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

09/10/2025

遲射不是晒命！多過30分鐘要注意？生活習慣、年齡、藥物有影響！減肥幫到手？

#接吻 #侯嘉明 #男男女女 #性功能 #性愛 #利嘉敏 #愛情 #兩性關係 #男女關係 #戀愛 #遲射 #情趣 #關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　繼早前和大家探討過早洩的問題，今集我們談遲射！究竟怎樣才算是遲射？和勃起功能障礙有什麼分別？生活習慣、年齡、藥物也有影響！怎樣分辨先天和後天的遲射問題？原來減肥幫到手？即聽專家分享！

 

 

Read more：

男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！

男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恒常一清可減前列腺癌、失智機率！

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
You May Also Like
#接吻 #侯嘉明 #男男女女 #性功能 #性愛 #利嘉敏 #愛情 #兩性關係 #男女關係 #戀愛 #遲射 #情趣 #關係
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk