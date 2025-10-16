Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
16/10/2025

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集再講體位！近年有研究統計了愛愛時所燃燒卡路里的數值，結果發現最能「減肥」的，竟是站立式？第二、三位又是甚麼？女生最落力的體位，竟然只能燃燒OO卡路里！高血壓人士要小心哪一個動作？即聽專家分享！

 

 

痛症性愛體位指南：腰痛超影響！膝痛人士推薦打側體位？頸痛勿做這個姿勢！懷孕時怕戳到BB點處理？

全球男士長度排行榜！蘇丹世界最長達平均17.95cm超誇張？香港排第幾？增大手術或致變形未必Work？調查：9成女性不在意長度

 

