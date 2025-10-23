23/10/2025
風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集請來新世代風水設計師Thierry Chow ，和我們從風水命理角度，剖析兩性關係！所謂「一命二運三風水」，想催旺桃花，應該在家中擺放甚麼？曾有客人被算出孤寡命格但仍有救？原來渣男真得有樣睇？即聽Thierry分享！
