30/10/2025

風水角度剖析兩性關係（下）: 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係真？圓眼易被騙？催旺桃花留意這個方位

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集繼續有新世代風水設計師Thierry Chow ，和我們從風水命理角度，剖析兩性關係！上回提到「一命二運三風水」，面相與命運息息相關，那麼整容可否改變命運？旺夫面相有樣睇？踏入了九運，想催旺桃花，又應要留意那一個方位？即聽Thierry分享！

 

 

Read more：

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！

出軌偷食心態大剖析！男女最難接受哪一種出軌？被出軌者首要思考2大問題！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
