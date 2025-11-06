06/11/2025
更年期陰部痕癢、痛、出血！陰道萎縮點處理？潤滑劑宜選這類、曬太陽有幫助！5大食物改善陰道乾澀
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
踏入更年期，不少女士都會出現陰部痕癢、痛、甚至出血的情況，實在是十分困擾！究竟面對陰道萎縮的情況，如何從日常生活入手處理？潤滑劑宜選哪一類？甚麼是隱性潤滑劑？食大豆對陰道萎縮未必有幫助！除了飲食，原來曬太陽都有用？即聽專家分享！
