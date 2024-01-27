16年國際頂級婚介經驗之談 ! 鑽石媒人Meiling 開創全新YouTube頻道：一系列愛情專題影片助你尋覓Mr / Ms Right！

踏入2024迎龍年，愛情緣分大好，不少人十分關心自己的桃花運。作為鑽石媒人Meiling ，決定重拾初心，開創全新YouTube頻道，提供一系列專題影片，為社會盡一份綿力。希望幫助大家學習不同的戀愛關係、維繫感情的小TIPS，無論已婚、離婚、未婚、老中青都皆宜。



YouTube頻道內容包括:



感情博弈:

隨著科技與政治的時勢巨輪全速前進，世界各方面的發展正在急劇變化。脫單市場又豈能獨善其身？我們必須不停了解市況來與時俱進。攜帶著多年婚介經驗為你導航，話題貼地實際，如「單身更快樂？」，「女方收入超越男方」，「鑽石王老五」，「我唔似」，「異地情緣不考慮？」……真的讓你思考。



愛情故事:

最寶貴的一課往往就是從自身經驗中上的一課，但每段關係都親身體驗真是令人心累，可以從他人身上學習就便宜多了。從各種真實的故事，啟發自己學懂愛情路上的點滴，如戴妃的失敗、蔣介石的言而無信、 震撼星加坡的情殺案、船皇女兒如何輸清給小三……都是極好的一課！



趣味知識:

廣泛多樣的題材提供實用的資訊，令你可與身邊人一起探索、成長，甚至發掘共同興趣，增加話題！例如各種社交禮儀、飲食文化、衣著規範、正確的名牌讀法、高級消閒、一帶一路摘要、城中熱話等。它使無知的變得見多識廣，無聊的變得健談有趣。



嘉賓專訪:

採訪《鑽石薈Diamond Loop》的精選單身鑽石會員，內容廣泛，由職業、專業知識、個人愛好等。問題可引領受訪者盡顯其智慧、成就等，從而贏取潛在仰慕者的共鳴與尊重，自行主動聯繫。受訪者可公開個人聯絡資料，或經《鑽石薈Diamond Loop》轉發，以確保私隱安全。



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加入《鑽石薈Diamond Loop》，即送你迎新禮品，皆可參加定期舉行的《鑽石媒人問答會》直播。指定級別會員專享禮遇更豐富，可接受嘉賓專訪，參加慈善才藝比賽，精彩活動，如直升機深圳遊，修補長城，私人會所美酒佳餚等，可於活動中擴闊朋友圈子。



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會籍價格更新於2024年1月28日

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