Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

18/07/2022

跌進窩心卻缺乏專一的感情？於第三者而言，是命運的作弄，還是她親手剝奪了感情的自主權？

#兩性關係 #愛情 #第三者 #戀愛 #感情 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　幸福的荒謬之處，是你感到被愛，但對方卻是一個你不應該去愛的人。

 

　　「我以前的男友，大方豪爽、率性隨意，願意為朋友付出，但我們的感情只維持了半年就分手，因為我覺得他重視朋友多於重視我，他則覺得我挑剔和要求高，令他有被約束的感覺。其實他為人不錯，但我覺得他對我不夠體貼，對我的重視程度不夠。」她繼續說：「要求男友對自己體貼，將自己放在第一位，是個合理的要求，是嗎？」

 

　　還不及回應她的問題，她就向我提及第二段戀情：「九個月前我認識了他，雖然認識不久就上了床，但我絲毫不覺得他是因為想跟我上床而對我好。我們相處時很投契、很舒服，最重要的是他對我很體貼、很細心，前度做不到的，他完全做到。」她頓了一會後緩緩地說：「但我們的關係未必會長久。」

 

　　認為前度對她不夠好，所以半年就分手；現任對她很好，為何覺得感情不會持久？

 

　　「他已經結了婚，而且有一個三歲兒子。」原來不是她不想擁有這段闗係，而是她知道這段關係本來就不屬於她。她知道自己不會長遠留得住這段感情，但他給她的窩心感覺，令她留住自己在關係裡。

 

　　男女之間的吸引力有兩類：第一類在床上，是一種原始衝動的滿足；第二類在床下，是一種窩心感覺的體會。無論是上半身還是下半身，總有令人難以抗拒的魅力。

 

　　「你似乎也很清楚：吸引你的不是這段感情，而是你在這段感情中得到的感覺。」我對她說。

 

　　「為甚麼我的感情路會這麼不幸？」她問。

 

　　「或許是因為你對感情的原則出現了混淆。」我對她說。

 

　　她一直期望男友對自己體貼重視，並視此為感情最高原則，此刻她嘗到窩心感覺，卻又發現這段感情欠缺了一個關鍵元素：專一。

 

　　盲目，是明知沒有結果的事情，仍是任性的握著不放手。希望她周旋於幸與不幸的糾纏時，不要刻意剝奪自己在感情上的自主權。

 

 

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