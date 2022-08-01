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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

01/08/2022

擔心懷孕而不想與伴侶親密？不安和掙扎，已影響夫妻間對性愛的投入

#兩性關係 #愛情 #懷孕 #性生活 #夫妻關係 #Love Philosophy #夫妻性生活 #愛欲
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　擁有和諧及雙方都滿足的性生活，誰人不想？偏偏在現實世界，很多人在床上面對的，是內心糾結及伴侶關係的拉鋸。

 

　　「近一年，可能是生活忙碌，我沒有心情做愛，但丈夫的性需要強，我覺得有點難應付。」已婚三年的她說。

 

　　現時她與丈夫的做愛次數是每月一、兩次，以年輕夫婦來說，這個性愛次數跟我腦海中的「性需要強」，似乎不太吻合，再次反映性需要的強弱，是很主觀的理解。更耐人尋味的，是他們的性愛頻率，一年前還是每星期一、兩次。她亦不諱言，夫婦因性生活問題而引發的不滿明顯增加，雖不至惡言相向，距離感卻在累積。

 

　　「他說不用避孕套的感覺好一點，但我不想，因為我現在沒有服避孕藥。」因為生理周期不穩定，醫師建議她減用避孕藥，她擔心沒有避孕下進行性行為，會增加懷孕可能性。

 

　　「我們半年前剛置業，而我又轉新工作不久，有很多事情及經濟安排要兼顧，我不想現在懷孕，但拒絕做愛又會令他不悅。」她開始說出內心掙扎根本不在次數，也不是性慾強弱。

 

　　　「擔心懷孕的不安心情下做愛，對你的性愛感覺及你們的性關係，有甚麼影響？」我問她。

 

　　「現在像是責任去滿足他，較難投入，同時又希望做愛次數減少。」每次做愛後，她都計算經期時間，評估受孕機會，但由於生理周期不穩定，她愈計算，就愈覺難以預算。

 

　　「撇除懷孕可能性，你的不安和掙扎，已影響到你對性愛的投入，對夫妻體會性親密，也造成障礙。」除了次數，我希望她更留意性關係的質素。

 

　　「千萬不要認為跟對方表達自己的不爽，就不是一個完美情人。世上沒有完美情人，只有願意面對和修復關係的人；也不會有無情緒的人，只有不懂面對情緒的人。」我對他說。

 

　　夫妻之間有不同，從來不能避免，關鍵在於不同(Difference)會否變成距離(Distance)，以及雙方面對不同的方法，是衝突(Conflict)還是妥協(Compromise)？

 

 

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