Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

08/08/2022

一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？

#婚姻 #出軌 #兩性關係 #離婚 #第三者 #性行為 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些未婚男人，想找一個女人結婚；找到一個女人結婚後，卻去找更多女人；找過不同的女人後離婚，仍弄不清自己是個怎樣的人。

 

　　由提及太太兩個月前決定離婚，他談到以往背著太太找SP偷食的性經驗：「我覺得用套與不用套的感覺很不同，『打真軍』不會隔著一層膜，興奮和刺激很多。」與SP上床，他連自身安全也不考慮，刺激快感的重要性蓋過一切。刺激與危險，有時如錢幣的兩面，這種不顧一切的豁出去，是另類的恐怖。

 

　　「與不認識的陌生人發生性行為，即使用安全套，很多人也不覺得安全，你更加不設防的與不同SP上床，對你自己和對你的婚姻，可曾想過會有甚麼傷害？」我竟然要與一個性經驗豐富的男人回顧及討論性行為的ABC：安全性行為。

 

　　「那時我與太太做愛，一直有用套，減低她受性病感染的可能。」他表面解釋有保護太太，但如果真有保護她的心，為何出軌？性行為有不同模式，為何偏選擇帶有嚴重傷害性的方法？他的出軌，除了婚姻被傷害，也在自我傷害。歪理與道理，通常不難分辨，只是不想正視。

 

　　「當你想到減低太太受性病感染的可能，反映你也知道不安全性行為的危險，為甚麼卻又讓自己冒這麼大的風險？」我問他。

 

　　他不諱言，能夠說服女生接受在沒有使用安全套下進行性行為，是一種很大的滿足感：自己有強大吸引力，令一個女生即使冒險，也願意跟自己做愛。

 

　　「性滿足是很主觀的感覺，是個人體會身心豐富的過程，你卻有點不顧一切的將自己置於一個危險位置，增加自我傷害的風險。這種行徑，與我心目中的性滿足，有點背道而馳的相違。」聽過我這話，他沉默了一刻。

 

　　很多不明白，是選擇不去明白；大部分的當局者迷，不是真的迷糊，而是不容許有坦誠的自我看清。我心在想：他結過婚，又離了婚，對婚姻的認識，可會多了一點？

 

 

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