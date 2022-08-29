Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

29/08/2022

由不滿男伴酗酒到自己借酒消愁，當在迷戀中迷失，愛會變成一種自虐？

#兩性關係 #愛情 #性治療師 #感情 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　不健康的愛情關係中通常有兩類人，第一類是折磨對方，另一類是折磨自己。

 

　　「其實我對他沒有甚麼特別要求，即使看在眼裡一些覺得不悅的事，我都盡量去接受，不會強逼他改變，避免大家各自堅持而爭拗。」這一番像看透人生和感情的說話，出自一個年輕女生口中，令人有點格格不入的感覺。

 

　　「當你增加自己的寬容量，你們的感情關係是否變得暢順？內心感覺有否舒適一點？」我問她。

 

　　「對於他……我愈來愈麻木。」她與男友只同居了半年，已經由火熱變成麻木。她充滿慨嘆的回應，令我覺得她對感情的體會不是看透，而是累透。

 

　　「我懷疑他對我是否認真？如果真的愛我，豈會對我愈來愈冷淡、對我的感受滿不在乎？他是否只是『玩玩下』？」過去三個月，這些問題一直縈繞著她。

 

　　「他是否愛我？」意指在愛情裡不知道是否有愛，就像喝著一杯熱茶而感覺不到暖和。這是一個問題，還是其實她已經有了答案？

 

　　對方因為好酒且經常夜歸甚至影響著工作，她形容他是酗酒並多次要求他改變，卻換來他「意見接受、行為依舊」，以及對她有更多的迴避、隱瞞和謊言。當提醒、勸喻、埋怨和指責都起不了作用，她漸漸變得沉默，成為了她口中的「盡量去接受」。更弔詭的是，由於與男伴關係轉差，當心中鬱悶時，她近兩個月開始借酒消愁解悶。本來覺得反感的行為，現在自己也在做，相愛變成彼此拖累，以及她的自我折磨。

 

　　如果對方愛你，你折磨自己他會心痛；如果他不愛你，你折磨自己只會令自己心煩。如果一個男人「玩玩下」，他只會將自己可以得到的利益最大化及盡量享用，至於你的感覺和福祉，不會是他的優先考慮事項。

 

　　女人渴望找到一個令自己笑的男人，但捨不得的往往是令自己哭的男人。當斷不斷，反受其亂，在迷戀中迷失，令她的愛變成一種自虐。

 

 

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