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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

19/09/2022

男伴要求拍性感照，不從就是不信任？愛一個人與接納他的要求，從來都不是一個等價交換

#兩性關係 #愛情 #拍照 #感情 #Love Philosophy #信任 #男女朋友 #性感照
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    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　拍照，是想為今天的自己留下倩影及開心回憶，卻也擔心是給自己留下陰影及慘痛回憶。

 

　　「男友要求我讓他影一些性感照，說是給他留下一個好回憶，也讓他想起我時可以看看。」男友只要求影她的全裸背部，不會正面露三點，但她依然感到忐忑。

 

　　「不是露點，不會影到樣貌，而且我會將相片儲存在家中電腦給自己觀看，不會因為手機有機會遺失而外洩，你信我啦！」男友曾經這樣對她說。

 

　　男友提出給她影性感照後，她曾經想起一些網上交友騙案：男網友讚賞女網友身材好，有潛質成為模特兒，於是遊說她影一些性感照，最後作勒索。

 

　　「跟他拍拖四年，以我對他的認識，他應該不會放上網給其他人看或勒索我，但我仍是有保留。」她繼續說：「但如果我真是相信他不會傷害我，那又為甚麼會拒絕他？是否我對他的信任仍然有所保留，還是我不應該懷疑他？」

 

　　她跟男友拍拖四年，雙方有一定了解，不像交友騙案中的人不曾謀面，但她對他的要求仍是感到不自如。她認為相信一個人就不應該有懷疑，因此當自己對男友的要求有保留時，內心就生產生疑惑，是否自己愛得不夠，於是對他信得不深？

 

　　「如果你有一個朋友喜歡吃辣，你卻對辣味有敏感，因此拒絕了跟朋友一起吃辣，這算是你對他不友善或對關係不尊重嗎？」我希望她明白，尊重自己的想法、感受和行為，是一種必需要有的自主，與信不信任對方是兩碼子的事。向誰展示身體、怎樣展示身體，可以接受的展示尺度，都是個人身體自主中的責任。

 

　　經常聽到這樣一句說話：「如果你愛我，就應該……」，仿佛將愛視為綑綁對方的一個工具。愛情，並沒有一個換算表，愛一個人與接納他的要求或行為，從來都不應該是一個等價交換。

 

　　有人認為愛是應是沒有保留，但如果連自己也不被保留，這會是一種怎樣的愛？

 

 

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