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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

26/09/2022

發現自己不愛而逃婚，是負責任還是不負責任的行為？

#婚姻 #兩性關係 #愛情 #拍拖 #求婚 #Relationship #感情 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些遺憾，無論你怎樣選擇，也會是遺憾。

 

　　男友在三個月前提出結婚，她支吾以對說要點時間考慮。兩星期後，她給了男友一個回覆：「分手」；短短半個月，由他「想婚」變成她「想分」。男友一片茫然不明因由，一邊不停檢視自己有否行差踏錯激怒她，一邊衷心懇求極力挽救，但多番嘗試仍弄不清究竟，想起死卻不能回生。

 

　　「你提出分手的原因是甚麼？」我沒有「促婚」的立場，也沒有「勸分」的能力，只想了解她的想法與感受。

 

　　「他提出結婚，令我…」她吸了口氣後說：「是我的問題，他是個好人，也沒有甚麼做錯。」感情就是這樣不可理喻，遇上一個好人，對方也沒有做錯，不等於就會跟他一起。

 

　　年半前她跟前度分手，因為對方背著她偷食。身邊朋友除了給她安慰，不斷提醒她：將來結婚，要找一個他愛你多於你愛他的人，這樣就不會再「被飛」。結果她找到了，但感情路仍是走不下去。

 

　　「我們相處和諧，但感覺很平淡，似朋友多於戀人。」對於這段感情，她覺得自己從不投入，也沒有喜悅。跟男友擁抱接吻時，她身軀繃緊，腦海裏竟出現前度的影子。對著一個想著另一個，她覺得自己在出軌。

 

　　「如果不喜歡一個人卻跟他結婚，算不算假結婚？」她突然抛出在電影中聽過的對白。失戀的傷痛，她以為不談就沒事，當男友提出結婚，她才發現自己的偽裝。

 

　　考慮婚嫁，知道自己不愛，她內心不斷掙扎：坦白分手抑或但求找到個歸宿的走進婚姻？還是推遲結婚，維持戀情，繼續再試？但如果再試，要試多久？那個階段才是合適的決定時間？

 

　　他對她好，她就愈發內疚覺得虧欠他，於是決定不再欺騙他。她沒有真心愛他，卻真心不想再傷害他，因此選擇離開。不愛而拍拖，不愛而分手，決定是負責任還是不負責任，連她自己也不知道。

 

 

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