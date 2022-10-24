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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

24/10/2022

對伴侶缺了性慾、新鮮感就可以出軌？還是自己懶得經營？得想清楚性慾缺失，是原因還是結果！

#兩性關係 #愛情 #夫妻 #感情 #Love Philosophy #性關係 #夫妻性事
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　從來沒有兩個人的性需要和性反應是一樣的，因此性生活的協調是婚姻中的必修課。

 

　　「性慾與愛情很相似，沒有了就是沒有了，很難改變。」他繼續對太太說：「不過我是愛你的，對你的感情是真的，我們只不過少了性這部分。」

 

　　愛一個人卻沒有親近對方意欲，她理性上覺得難以理解，感情上覺得難以接受，所以面對丈夫突然的「剖白」，她有點不知所措，但追求性歡愉需自願自發不能強逼，她只可以無奈地繼續過著無性婚姻的生活。

 

　　「原來你不是沒有性需要，只是對著我沒有需要。」有一天她發現他經常用dating apps跟異性聊天，他還承認有過兩個SP。

 

　　面對太太震怒，他內心有個矛盾：既知道自己所作的不當，否則自己不需要一直隱瞞；卻又真心覺得對著太太已經失卻對性的慾望，所以才外求。他覺得自己的錯是一種無奈的錯。

 

　　「如果她可以接受無性婚姻，那便沒有問題。」他壓低聲線對我說：「對著她，我真的覺得失卻以往有的新鮮感和性慾，所以我才向別處尋找。」

 

　　太太能否接受無性婚姻，固然是她要面對的選擇，但此刻問題的關鍵，是他將性慾的對象，由太太轉移到其他女性身上，違反了她心目中的專一、尊重和關愛，這是她最不能接受的部分，也是最覺受傷的地方。

 

　　「當你選擇往外找替代，會否削弱了你去改善婚姻性生活的動機？」我問他。

 

　　「或者……應該會有一點。」他欲言又止的回答。

 

　　情性關係問題的複雜和嚴重性往往牽涉兩部分：問題本身的性質，以及處理問題的方法。以不恰當方法解決問題，結果往往更破壞性。

 

　　隨著婚齡增加，哪一段婚姻的新鮮感不會下降？如果缺了新鮮感就出軌，應該沒有一段婚姻可以持久。是與伴侶的性滿足減少，抑或是自己懶得經營，讓兩人的關係無法一直保持著有愛與性的意欲？他在婚姻中的性慾缺失，是原因還是結果？

 

 

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