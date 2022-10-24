對伴侶缺了性慾、新鮮感就可以出軌？還是自己懶得經營？得想清楚性慾缺失，是原因還是結果！

從來沒有兩個人的性需要和性反應是一樣的，因此性生活的協調是婚姻中的必修課。

「性慾與愛情很相似，沒有了就是沒有了，很難改變。」他繼續對太太說：「不過我是愛你的，對你的感情是真的，我們只不過少了性這部分。」

愛一個人卻沒有親近對方意欲，她理性上覺得難以理解，感情上覺得難以接受，所以面對丈夫突然的「剖白」，她有點不知所措，但追求性歡愉需自願自發不能強逼，她只可以無奈地繼續過著無性婚姻的生活。

「原來你不是沒有性需要，只是對著我沒有需要。」有一天她發現他經常用dating apps跟異性聊天，他還承認有過兩個SP。

面對太太震怒，他內心有個矛盾：既知道自己所作的不當，否則自己不需要一直隱瞞；卻又真心覺得對著太太已經失卻對性的慾望，所以才外求。他覺得自己的錯是一種無奈的錯。

「如果她可以接受無性婚姻，那便沒有問題。」他壓低聲線對我說：「對著她，我真的覺得失卻以往有的新鮮感和性慾，所以我才向別處尋找。」

太太能否接受無性婚姻，固然是她要面對的選擇，但此刻問題的關鍵，是他將性慾的對象，由太太轉移到其他女性身上，違反了她心目中的專一、尊重和關愛，這是她最不能接受的部分，也是最覺受傷的地方。

「當你選擇往外找替代，會否削弱了你去改善婚姻性生活的動機？」我問他。

「或者……應該會有一點。」他欲言又止的回答。

情性關係問題的複雜和嚴重性往往牽涉兩部分：問題本身的性質，以及處理問題的方法。以不恰當方法解決問題，結果往往更破壞性。

隨著婚齡增加，哪一段婚姻的新鮮感不會下降？如果缺了新鮮感就出軌，應該沒有一段婚姻可以持久。是與伴侶的性滿足減少，抑或是自己懶得經營，讓兩人的關係無法一直保持著有愛與性的意欲？他在婚姻中的性慾缺失，是原因還是結果？