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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

31/10/2022

有一種痛，叫「那話兒的長度」？性滿足的關鍵從不是長度？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　男人有種傷口，輕輕一碰就痛，那叫做「那話兒的長度」。

 

　　網上看到一篇標題「男人之苦」的報導，提及一個「86個國家及地區男性下體長度」的調查。該調查結果指出，陰莖長度排名頭三位的地方是：厄瓜多爾（17.61cm）、喀麥隆（16.67cm）、玻利維亞（16.51cm）；最後三位都是亞洲地區：菲律賓（10.85cm）、台灣（10.78cm）、柬埔寨（10.04cm）。至於香港，男士陰莖勃起的平均長度是11.19cm，86個地區中倒數第五，排名81。

 

　　有時，不太明白這些調查的作用是甚麼？讓人知道自己是否正常？讓人知道自己屬於高數值行列而自豪抑或是覺得不及他人而自卑？為甚麼陰莖長短會成自豪和自卑的指標？

 

　　識看當然看留言，有一位讀者（她自稱是女士）在帖文下留言，分享對陰莖長短的看法：「唔係一定要長，最緊要兩個人感情有feel，冇感覺兩個人一齊，長同短都係痛苦。」

 

　　她的留言，引來其他人對她的回應：

 

　　「你肯定？你有冇試過先？」

　　「係咪自我安慰？」

　　「係自己呃自己同條女呃自己嘅講法。」

 

　　相信陰莖長度會帶來性滿足的人，看來仍有不少。除非你是一個自我中心的人，否則應該回歸到女性的身理結構，看看陰道性交而來的性興奮是甚麼一回事。

 

　　女性在陰道性交獲得性快感，是陰莖放在陰道內磨擦而來的感覺。女性陰道的平均長度是9.6cm，性興奮時會擴展至10.7至12cm，而陰道大部份的神經線集中在陰道前三分一，包括陰唇和陰蒂部份。陰道較入的位置是沒有甚麼感覺，因此不會因為插得深而會更舒服。以為插得深就能令女伴有性快感，只是因為插入磨擦陰道或觸碰到陰蒂的感覺。根據陰道結構，男性陰莖勃起長度如果有6cm，是陰道長度的一半，已經足夠有餘。

 

　　那位留言的位女士認為，性滿足的關鍵是感情的溫度，不是陰莖長度，你信不信？

 

　　人有兩個性器官，一個在兩腿之間，一個在兩耳之間（大腦），如果單以陰莖長度論成敗，你的性器官可能真是出了問題，不過不是兩腿之間的那一個。

 

 

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