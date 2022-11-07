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性治療師手記
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07/11/2022

世界上真的有「感情調查員」！懷疑伴侶不忠，利用測試就能確認伴侶忠誠度？專一還是出軌，答案其實在心中

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　伴侶對自己忠誠與專一，誰人不想？但如果你需要伴侶拿出證據才能證明他專一，在這段關係裏最欠缺的，可能不是忠誠，而是信任。

 

　　當你愛上對方，會希望他給你作出承諾，作為對你重視與專一的依據；當你懷疑對方出軌，也會希望從他身上找到證據，確認對方已經變心。感情的吊詭地方，是愛與不愛，有時同樣難以掌握。

 

　　有報道指巴西近期興起一種名為「忠誠調查員」的職業，目的是協助女士們看清楚男伴的本質，是花心還是忠誠，從而確認他是「真金不怕紅爐火」抑或只是「一隻會偷吃魚的貓」。從業員都是外貌身材吸引的年輕女生，職責是主動勾引女委託人的丈夫或男伴。測試員會接觸目標對象，跟他聊天、提供性感照片及相約見面，然後將紀錄交給委託人，收取酬勞。據說，約有六成男士會上釣，通不過測試。

 

　　設下佈局，請君入甕，用他的行為反應來斷定他的專一，是一個怎樣的遊戲？我一向覺得自己身體狀況不錯，但從沒想過要走去寒天雪地的戶外地方來個冷水浴，來證明自己「硬淨」。這種設局式測試，目的是希望得到一個愛的肯定，抑或只是在收集不愛的證據？「感情調查員」真的能協助確認伴侶的忠誠？

 

　　「我一直都懷疑他外面有另一個，知道他出軌的證據後，受傷的感覺並沒有減輕，唯一作用是加快了我跟他離婚的速度。」曾經聘用私家偵探搜集丈夫出軌證據的她繼續說：「他是否專一和忠誠，雙方感情的好壞，平時生活中相處，豈會感覺不到！答案，其實一早已在自己心中。」

 

　　在感情中搜集證據，不是因為不知道結果，而是希望找到足夠推動力叫自己死心，又或只是想找到一個有力理由去分手。

 

　　如果感覺到愛與忠誠，應該不會刻意測試對方，將他引向懸崖邊，令他有失足的機會。當你要測試對方，意味眼前這段感情，已經出現了懷疑與信任的破口。

 

 

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