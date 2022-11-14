被出軌者的疑問：他還喜歡我嗎？如果仍然喜歡，為何會出軌？要認請「喜歡」與「愛」的分別！

當面對你的傷痛和指責，他也懶得解釋，可能他在乎的，根本不是你。

數月前她發現丈夫經常在交友App跟異性聊天，他們因為這事曾經吵過幾次。她認為已婚者應循規蹈矩，花這麼多時間跟其他異性閒聊，是對她不尊重；他卻覺得網上找人閒聊只是調劑解悶、消磨時間，喻她不要疑心太大。

「如果你想，也可以找其他人聊天，我不會介意。」他指自己可以大方接納伴侶找其他異性閒聊，曲線批評她醋意太濃。

她曾經真的想過，是否自己太小器、不夠大方欠缺包容？但思前想後，仍是難以接受丈夫經常跟別的異性閒聊，因為內裏夾雜著太多曖昧。

「網上聊天，誰會當真？我和網友的關係，不是你所想的那樣。」他以「不是你想的那樣」來淡化問題的嚴重性。

最擔心的事終於發生，日前她發現他跟一個女網友上過床。出軌，有時不只是0與1的分別，也是由0 到1的發展過程。

「之前他跟異性在網上聊天，我還可以強忍，但現在竟然上床，我真的不能忍受。他形容他們的關係是SP，沒有感情，難道沒有感情投放就沒有問題？況且，有沒有感情，只有他自己知道！」強烈控訴後，她語調突然急轉的問我：「他是否已經變了心？是否仍然喜歡我？如果喜歡我，為何會這樣做？」

「你丈夫是否喜歡你，我不能代他給你答案，但喜歡與愛是兩件截然不同的事。喜歡，是個人的感覺，一個人可以同時喜歡這又喜歡那，但愛卻是兩個人在一段關係中的共同體會。當我說愛而對方沒有體會，這段感情頂多是一廂情願，又或只是按自己意願去餵養這段感情。」我對她說。

名作家韓寒說：「喜歡就會放肆，但愛是克制。」意味一個真正愛你的人，不會只按自己意願喜惡而行，就算有欲望，也會提醒自己不會作出一些令伴侶難過的事。

對方喜歡你，卻不代表他懂得愛你。