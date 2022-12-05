結婚半年就想分開，是因誤會而結合、了解而分開？還是雙方根本不曾了解過，有的只是感情的衝動？

愛情會令人做出衝動的事，不過所作的衝動，最終的反作用都是自己承受。

由網上認識到拍拖，短短半年，他決定跟她多走一步，進入婚姻。旁人認為他的決定帶有衝動，他卻直言感情不應以認識時間長短來衡量。

「只認識半年，你們的彼此了解是否足夠？結婚是一個重要決定，你是否已經想清楚？」當他有結婚的念頭時，朋友曾經這樣問他。

「一個人那有可能對另一個人完全認識？如果沒有感覺，即使認識多年也不會有結果。」他對朋友解釋，愛的感覺比雙方的認識和了解重要。人很多時總是相信自己的直覺，置身愛情中，像只是跟自己的感覺談戀愛。

踏進婚姻，他發現兩個人一起生活跟兩人感覺相愛，是截然不同的事。由日常生活到性生活遇上的問題，都不是他預期的美滿。拍拖到結婚，他們兩情相悅只維持了十多個月，他內心已經萌起分開的念頭。

「你們結婚未足一年，會否只是雙方的了解和接納未足夠？分開是重要的決定，你是否已經想清楚？」對於他由婚到分的念頭，朋友的反應，跟他結婚時，彷彿相似。

「結婚前，我們見面相處輕鬆愉快，但現在我愈來愈有一種感覺，放工後不想回家。她認為已婚男人應該減少無謂應酬，我卻認為個人空間不應被剝奪，由生活作息以至時間安排，我們都可以吵一遍。我和她的感情，關係的味道，跟結婚前完全是兩碼子的事。」他嘆了口氣地說：「現在我連跟她做愛的意欲也減少，有需要的時候，我寧願看AV自慰。」

婚姻關係中由感情到性愛，他都有種錯配感覺，心裏認定自己的婚姻是因誤會而結合，故可能因了解而分開。但他從沒給自己檢視過，如果沒有作過真正了解，根本談不上是「誤會」，只是當人認定了自己的直覺和意向，就會生出九頭牛的力去衝，別人的說話和提醒，統統聽不進去。

令人盲目的，不是愛情，而是自己。