Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

09/01/2023

新一年希望增加性生活趣味！但為何想為性愛加添情趣卻變成添煩添亂？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　赤裸的時候，人會特別敏感和脆弱。

 

　　「我覺得為自己的性生活增加趣味並沒有錯，想不到她的反應這麼大！如果知道她會這樣，我就不作也罷。」他呼了口氣繼續說：「想不到開心事會變成添煩添亂。」

 

　　「婚姻專家不是經常鼓勵要為感情關係保持新鮮感和情趣嗎？原來，說時容易做卻難，會好心做壞事！」他提高聲量說這帶有諷刺及晦氣的說話，明顯是想身旁的太太聽到。

 

　　近月，他覺得性生活的味道變得平淡，因此暗中買了一些情趣用品，希望在新一年，為已經近十年的婚姻，在性事上弄點花樣、添些趣味。那個晚上，太太赤裸躺在床上，他暗中拿出小玩意，放在她兩腿間。太太感到有發出微弱摩打聲的硬物觸碰自己私處，立即由仰臥姿勢彈起，大聲對他說：「你做甚麼？」

 

　　「試試吧，很舒服的。」他對她說。

 

　　「你有沒有問過我？你覺得舒服，放在你自己那處！」她以凌厲的目光望著他。他的熾熱性慾遇上她的一盆冷水，那個晚上，情趣一掃而去，兩人背對而睡，在同一張床上各自被內心的不悅和不安籠罩。

 

　　「我不是抗拒他，只不過他突然拿出那東西，以前從沒試過，他事前又沒有對我說會用……」太太有點尷尬指，她當然沒有丈夫的雀躍，但對某些情趣用品，亦未至於反感，只是感覺陌生有點不安，所以使用時必須有心理準備，知道是甚麼？他會做甚麼？

 

　　他覺得被否定的委屈被安撫，她覺得不被體諒的不安被聆聽，隨著氣氛緩和，兩人開始討論對性愛情趣的看法，以及大家可以接受的方法和用具。

 

　　「希望增加婚姻中性生活的趣味，這事上你肯定沒有『做錯』，只是『做漏』了一件事。」他聽了我的話，點頭之時露出了一絲微笑。

 

　　性愛，有些人仍然覺得是陌生的話題，所以想在性事上搞點新花樣，在跟對方「做」之前，最好也跟對方「說」，以免驚喜變成驚恐。

 

 

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