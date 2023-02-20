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性治療師手記
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20/02/2023

交友Apps的世界：說好了是逢場作戲，為何最後「沉船」收場？

#兩性關係 #愛情 #交友 #女朋友 #感情 #Love Philosophy #交友apps #沉船 #虛構故事
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　有些所謂愛情故事，只是一廂情願的自編自導自演劇目。

 

　　「女友在我手機內看到我跟那女生臉貼臉的照片，罵了我一頓。我們冷戰了幾天，現在仍未和好，但我覺得自己不是很著緊『箍煲』。」他吸了口氣後說：「莫非我沉了船，喜歡那女生？」

 

　　自己的不當行為惹怒了女友，理應加大「氹」她的力度，但他更多想的，是會否再約那個在交友App認識不久的女生見面？

 

　　「起初視作吹水解悶，沒想過會出事，弄至如此。」他所述的「出事」，有兩個層面的意思：第一，跟女友的關係出現了裂痕；第二，原先逢場作戲的「flirt女」玩意變成動情的「沉船」。

 

　　在感情世界以至性與愛界線的分野，很多人以為自己很清晰，有足夠定力和能力去駕馭，結果卻令自己在感情與感覺中一團糟。如果感情是一場遊戲，被玩弄的原來是自己。身心分離、逢場作戲，不是人人都玩得起的遊戲。

 

　　「我不是說我女友不好，但那女生給我的感覺很不同，她很有活力，給我一種很輕鬆自在的感覺。」因為這種比想像中來得投契的感覺，他腦裏萌生了一個念頭，這女生是否更適合自己？如果他女友真的有錯，那就是錯在她不完美，不能滿足他從其他女生身上可以上找到的味道。

 

　　原先認為是消閒遊戲，冷不提防關係由萌芽漸漸升溫，孕育出本來沒有預期的情感牽動，弄得心癢癢的想更多親近對方。「沉船」，意味關係的發展與原先預期的想法不一樣。是感情世界有太多一見鍾情，抑或是人錯判自己在感情上的操控能力？

 

　　「對於愛情，人固然有選擇權，但起碼要知道對方對你的觀感如何？另外，你能否分辨你喜歡的是那女生，還是那女生給你的感覺？」我問他。

 

　　當連基本認識也缺乏，他開始確定地知道，自己的念頭有很大不確定性，但同時又寄託自己於這不確定的感覺上。

 

　　人的煩惱，有時是將虛構的事情，真實地面對。

 

 

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